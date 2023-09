Sondaggio / Diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo nella sfida di ieri, pareggiata 1-1 contro la Roma

Il Torino, contro la Roma, ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo. Un pareggio importante, soprattutto per lo status dell’avversario e per risalire la classifica, in vista della difficile trasferta contro la Lazio del turno infrasettimanale. Nel sondaggio di oggi vi chiediamo di votare il migliore in campo nella partita di ieri, scegliendo tra Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Ilic, Tameze e Zapata.

Torino-Roma: chi è stato il migliore in campo tra i granata? Schuurs

Buongiorno

Rodriguez

Ilic

Tameze

Zapata Guarda i risultati