Sondaggio / In vista della sfida contro il Verona, preferireste di nuovo l’attacco Zapata-Sanabria o il classico 3-4-2-1?

È vigilia di partita per il Torino, che nella giornata di lunedì sfiderà il Verona per quella che è la 7ª giornata di Serie A. I granata tornano in campo dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio per ripartire con entusiasmo, e contro i gialloblù l’obiettivo è ottenere i tre punti. Il principale dubbio di formazione per Juric riguarda il modulo. Voi vi affidereste al classico 3-4-2-1 o riproporreste l’attacco a due con Zapata e Sanabria? Rispondete nel sondaggio.

Quale attacco schierereste contro il Verona? Due trequartista e un attaccante

Un trequartista e due attaccanti Guarda i risultati