Due punte o una sola punta, cosa preferireste nel derby contro la Juventus?

Sondaggi / Si avvicina il derby contro la Juventus, cosa preferireste in attacco, una punta e due trequartisti o due punte?

Si avvicina sempore di più il derby della Mole: calcio d’inizio in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Le punte a disposizione di Juric sono Zapata e Sanabria (Pellegri al momento è out), mentre i trequartisti sono Radonjic, Karamoh, Vlasic e Seck. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: nel derby preferireste due punte e un trequartista oppure una punta e due trequartisti? Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

