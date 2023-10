Sondaggi / Ecco cosa vogliono i lettori tra un duo offensivo supportato da un trequartista e una punta e due trequartisti

Ultraoffensivo o ponderato? Questo uno dei dilemmi che sta affliggendo Ivan Juric. Tra le tante soluzioni che il tecnico ha individuato, ce n’è infatti una che snatura il modulo utilizzato fino adora ma che potrebbe rivelarsi una delle chiavi per aggiungere un tocco inaspettato al gioco: l’uso di due punte e un trequartista. Zapata e Sanabria presentano infatti caratteristiche differenti e complementari, utili a rendere completo il reparto offensivo. Già vista come opzione nel corso di questa stagione, questa soluzione potrebbe essere riproposta nel derby contro la Juventus. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori di indicarci la loro preferenza.

Juve-Toro, l’attacco classico convince la minoranza

A vincere è stata proprio l’attacco a due. Il 53% ha votato per avere una coppia davanti, supportata da un trequartista. Potrebbe quindi essere un’opzione concreta per il tecnico, che effettuerà le ultime valutazioni durante la rifinitura. Il classico continua invece a conquistare il restante 47% dei votanti. Ancora da rodare, il duo offensivo non li ha convinti contro la Lazio, facendo loro preferire la soluzione utilizzata sin dal principio.