Sondaggio / Diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo nella sfida di ieri, vinta 0-1 contro il Lecce

Il Torino è tornato a segnare e vincere, dopo più di un mese. 3 punti che fanno respirare i granata, che risalgono così al 13° posto in attesa delle gare di oggi e di lunedì. Una buona prova nel complesso, che ha visto i ragazzi di Juric andare in vantaggio nel primo tempo e poi gestire l’intera gara, senza mai soffrire gli attacchi del Lecce di D’Aversa. Vi chiediamo, qui, di votare il migliore in campo scegliendo tra Buongiorno, Linetty, Sanabria, Gineitis e Milinkovic-Savic.

Chi è stato il migliore in campo contro il Lecce? Milinkovic-Savic

Buongiorno

Gineitis

Linetty

Sanabria Guarda i risultati