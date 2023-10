Sondaggi / I lettori hanno scelto Alessandro Buongiorno come migliore in campo di Lecce-Torino

Dopo la sfida vinta in trasferta a Lecce abbiamo chiesto ai lettori chi, secondo loro, meritasse il premio di migliore in campo. E loro, in massa, hanno votato Alessandro Buongiorno. Il vicecapitano, tornato in tempo record dall’infortunio e mattatore del match, ha ottenuto il 64% dei voti. Dietro di lui Linetty, protagonista in mezzo al campo della partita, con il 13%. Sul gradino più basso del podio, con il 10%, è salito Sanabria. Infine, più indietro, Milinkovic-Savic e Gineitis, entrambi con il 7% di voti.