Il numero 8 granata è reduce da un’ottima prestazione contro la Roma e spera di poter fare male alla Lazio come fece nella scorsa stagione

Neanche il tempo di godersi l’ottimo punto ottenuto contro la Roma che il Toro si è catapultato a pensare alla sfida contro la Lazio. Una partita importante che rientra in un “tour de force” molto complicato dove c’è anche il derby della Mole. Ma un passo alla volta. Per adesso bisogna rimanere focalizzati solo sulla partita contro i biancocelesti. Una sfida dove tra i protagonisti vorrà esserci senza alcuna ombra di dubbio Ivan Ilic. Il serbo contro la Roma ha giocato un’ottima prova ed è stato proprio lui a battere la punizione che ha portato Duvan Zapata a segnare il suo primo gol con addosso la maglia del Toro. Il numero 8 granata anche nel match casalingo contro il Genoa aveva fornito l’assist che poi ha portato la squadra di Ivan Juric a fare gol. In quell’occasione era stato Nemanja Radonjic a infilare il pallone in rete. Anche contro la Lazio Ilic punterà a fare bene, soprattutto perché sa molto bene di essere un elemento davvero prezioso per il Toro e sicuramente non vorrà tradire la fiducia che tutto il mondo granata ripone in lui, con Juric ovviamente in prima fila. Sta facendo bene ma c’è ancora qualcosa da migliorare e si lavora proprio per quello. Per evitare che abbia degli alti e dei bassi in base a come si sviluppa la partita.

Anche Cairo elogia il serbo: “Ilic ha grandi qualità”

In attesa che Ilic migliori sempre di più, anche il presidente Urbano Cairo spende parole al miele per il numero 8 granata. Subito dopo la partita contro la Roma il patron del Toro ha rilasciato un commento sul match e ha anche dichiarato: “Ilic ha grande qualità”. Parole che avranno fatto sicuramente piacere al centrocampista classe 2001. Adesso Ilic punta alla Lazio, squadra alla quale aveva già fatto male lo scorso campionato, proprio allo stadio Olimpico di Roma. Infatti, è stata sua la rete che aveva regalato ai granata i 3 punti contro i biancocelesti. Tra l’altro, il giocatore serbo aveva segnato dopo un lungo periodo di digiuno personale dal gol. Proverà a ripetersi anche se non sarà affatto semplice, ma non è neanche impossibile poterlo fare.