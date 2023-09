Un’altra grande prestazione da parte di Alessandro Buongiorno contro la Roma: il difensore continua a crescere

Buon pareggio del Torino contro la Roma, in una sfida che avrebbe potuto portare diverse insidie. Una partita gestita al meglio soprattutto in difesa, dove il terzetto composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez continua a mandare grandi segnali. E prosegue, in particolare, il momento magico di Alessandro Buongiorno, uno tra i migliori di questo inizio di stagione. Il vicecapitano del Torino, in seguito ad aver rifiutato il passaggio all’Atalanta, è diventato ancor più un leader tecnico in campo della difesa di Ivan Juric, migliorando partita dopo partita il proprio rendimento. Dopo il gol contro la Salernitana, infatti, è arrivata un’altra grande prestazione contro la Roma e, in particolare, contro Romelu Lukaku.

Buongiorno, rendimento in crescendo

Ancora un’ottima prestazione per il numero 4, soprattutto nel primo tempo. Le marcature erano chiare: Schuurs teneva El Shaarawy, Rodriguez andava su Dybala e Buongiorno prendeva Lukaku, il più pericoloso nell’1 contro 1. E l’attaccante belga, nei 45 minuti iniziali, non ha praticamente toccato neppure un pallone. Ci ha provato, ma più volte il grande centrale granata lo ha anticipato o contrastato, vincendo inizialmente il duello. Dopodiché, al minuto 68 una piccola sbavatura è costata il gol proprio dell’ex Inter, che è riuscito ad aggirare la sua marcatura. Ma in seguito, dal 70′ in poi, non c’è più stata storia. Il gigante Lukaku ha perso ogni tipo di contrasto con Bongio, che è riuscito a riprendersi con tanta lucidità dall’errore precedente. Un’ottima prova da parte sua, che già mercoledì avrà di fronte un altro avversario molto temibile: l’ex Ciro Immobile.