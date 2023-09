Con la rete segnata alla terza partita in maglia Toro, Duvan Zapata ha fatto meglio di Belotti e Immobile in Serie A : ecco il dato

Un grande pareggio ottenuto contro la Roma per il Torino. Una buonissima prova di forza e di coraggio dei ragazzi di Juric, che dopo aver provato più volte a trovare il vantaggio nel primo tempo sono andati sotto nella seconda frazione a causa del gol di Lukaku. Ottima la reazione dei granata, che con un assetto super offensivo sono riusciti, all’85’, a pareggiare i conti con Zapata. Una rete molto importante per il colombiano; non solo perché è la sua prima con la maglia del Toro, ma soprattutto per il numero di partite che ci ha impiegato per metterla a referto. Avendo segnato alla sua terza presenza, l’ex Atalanta ha superato con facilità Belotti e Immobile.

Il dato

Nessuno dei tre grandi attaccanti del passato ci aveva messo così poco a siglare la sua prima rete in maglia granata, se si parla di Serie A. Zapata, dunque, ha bruciato le tappe andando in gol alla sua terza partita, contro quella che poteva essere la sua Roma. Poco peggio aveva fatto Ciro Immobile, nella prima esperienza datata 2013/2014. L’attuale attaccante della Lazio aveva sì segnato all’esordio in Coppa Italia contro il Pescara, ma per trovare la rete in campionato ci ha messo 7 partite, quando ha fatto gol contro la Sampdoria. Dato ancor più negativo per Andrea Belotti, nella sua prima stagione. Il Gallo è rimasto a secco addirittura per 13 partite, mettendo a segno la prima marcatura solo alla 14ª giornata contro il Bologna. Come inizio non c’è male, dunque, per Zapata, con l’auspicio che possa continuare in questo modo.