Al termine della partita contro la Roma, terminata con un pareggio, diversi giocatori hanno manifestato la propria felicità

Un ottimo punto, quello ottenuto dal Torino contro la Roma. I granata hanno giocato una grande partita contro una super squadra, quasi meritando anche la vittoria. Tanta la felicità presente nei volti di tifosi, allenatore e giocatori. Proprio questi ultimi l’hanno manifestata tramite i propri profili social.

Le reazioni social

In primis, quella che risalta maggiormente è la reazione di Bellanova, che evidenzia lo stato della squadra. L’esterno ex Inter ha commentato: “1 punto che ci sta stretto… Ora pronti per mercoledì tutti insieme”, a cui ha seguito uno scambio di battute con Ricci. Il centrocampista ha risposto: “Bravo freccia oggi hai capito che eravamo i granata”, con lo stesso numero 19 che ha ribattuto: “Ci hai fatto giocare 11 vs 11 oggi finalmente”, riferendosi all’assenza dell’ex Empoli. Bel messaggio anche di Buongiorno, che ha scritto: “Senza paura, contro chiunque. Un grande punto per il nostro cammino”. Non è mancato il post di Sanabria, sempre leader dello spogliatoio, che ha detto semplicemente: “Grande gruppo“. Infine, bello anche il messaggio di Lazaro: “Punto importante e atmosfera fantastica nello stadio! Grazie per il vostro sostegno”.