Il difensore della Juventus: “Sarà il primo derby dove tutto il tifo della famiglia sarà verso un’unica bandiera, quella bianconera”

Era un grande sostenitore di Andrea Belotti e pure un tifoso del Toro, tanto che per la fede del piccolo Lorenzo Bonucci in casa del difensore bianconero c’era sempre un clima da derby. L’addio di Belotti ha però definitivamente allontanato il figlio di Leonardo dal Toro, come ha sottolineato il capitano della Juventus in una lettera a Repubblica. In un passaggio si legge anche: “Sono sempre partite suggestive da giocare, l’adrenalina sale parecchio e fino a qualche tempo fa dovevo pure mantenere un certo contegno tra le mura domestiche per non dare troppo dispiacere a mio figlio Lorenzo. Poi è arrivato Ronaldo, è andato via Belotti e questo sarà il primo Derby dove tutto il tifo della famiglia sarà rivolto verso un’unica bandiera: quella bianconera!”