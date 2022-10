Si sono più volte scontrati sul tema della Superlega e sui fondi ma hanno portato a termine anche diverse trattative di mercato

Ci saranno anche Urbano Cairo e Andrea Agnelli sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino ad assistere al derby, non saranno seduti l’uno accanto all’altro ma avranno certamente occasione di incontrarsi e salutarsi. Quello di domani sarà anche il loro derby, due presidenti molto diversi che negli ultimi anni si sono anche spesso scontrati su vari temi ma, quando ce n’è stata l’occasione, non hanno mai rinunciato alla possibilità di fare affari insieme. L’ultimo, in ordine di tempo, la scorsa estate quando Gleison Bremer è stato ceduto dal Torino alla Juventus al termine di una trattativa lampo, un vero e proprio blitz del club bianconero che ha superato l’offerta dell’Inter e ha facilmente convinto Cairo a cedere il difensore.

Cairo-Agnelli: gli scontri su Superlega e fondi

Eppure nei mesi precedenti i dissidi tra i due non erano mancati, in particolare su due fronti: la Superlega e l’ingresso dei fondi di investimento nella serie A. Cairo è stato il presidente di serie A che più si è opposto all’idea della Superlega, fortemente voluta proprio da Agnelli (oltre che da Florentino Perez), in tempi non sospetti ha più volte segnalato il pericolo e ha poi fortemente condannato la realizzazione di essa. E sulla questione fondi i toni non sono stati più leggeri: Cairo è ancora fortemente convinto che possano essere un bene per il calcio italiano, Agnelli contribuì a far saltare l’ingresso dei private equity che avrebbero dovuto gestire i diritti TV della serie A. Il motivo? Una clausola che impegnava le varie società a non aderire alla Superlega (di cui si iniziava a parlare). Il risultato furono miliardi persi da dividere tra le società di A. Amici e nemici in base a dove portano gli affari ma avversari domani, quando Cairo spera di poter festeggiare la vittoria di un derby per la seconda volta da quando è presidente del Torino.