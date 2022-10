Cinque titolari della stracittadina di febbraio ora sono altrove: c’era stato il loro contributo (il gol di Belotti ma non solo) in quel pari all’Allianz

Un dominio granata in casa bianconera, otto mesi fa. Tanto è trascorso dall’ultimo derby, giocato all’Allianz. Di quella squadra cinque hanno salutato a fine anno. Non cinque qualsiasi. Allo Stadium Belotti aveva risposto a De Ligt, Bremer annullato completamente Vlahovic, senza dimenticare la partita di Pobega, in una insolita posizione da trequartista, quella di sostanza di Brekalo e pure quella di Mandragora. Cinque giocatori che il club ha provato, con fortune alterne, a sostituire nel corso del mercato. Di una squadra che Juric aveva plasmato e sulla quale aveva lavorato ora è rimasto ben poco. Cinque o sei dei granata rimasti (c’è il dubbio sugli esterni) probabilmente scenderanno in campo domani al Grande Torino.

Cinque titolari andati via

Il gol alla Juve di capitan Belotti nel suo ultimo derby con la fascia al braccio, la prestazione maiuscola di Bremer (come ricordano le nostre pagelle) che poche settimane dopo averlo già frenato con la Fiorentina ha impedito a Vlahovic di fare anche la minima cosa. Per fortuna del serbo, ora il brasiliano gioca con lui…

Se sulla trequarti il Torino ha provato a costruire una squadra che fosse all’altezza della precedente (Vlasic, Miranchuk e Radonjic) è in mediana che Juric non manca di sottolineare quanto i granata abbiano perso qualità. E dietro, perché ad oggi non è ancora chiaro chi raccoglierà definitivamente l’eredità dell’ex numero 3, se quello che ha preso il suo numero, Schuurs, o Buongiorno, entrambi in ballottaggio per un posto domani al centro della retroguardia.