Juric da allenatore ha affrontato la Juve in 10 occasioni e il bilancio è di: 2 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte

Il derby della Mole è sempre più vicino. Nel capoluogo piemontese, sia sulla sponda granata che su quella bianconera, cresce l’attesa e il clima si fa sempre più rovente. Soprattutto perché sia il Toro che la squadra guidata da Massimiliano Allegri stanno attraversando un periodo particolarmente difficile. In particolar modo i bianconeri che si apprestano ad affrontare Rodriguez e compagni dopo le sconfitte rimediato contro il Milan e il Maccabi Haifa in Champions League. Ivan Juric vuole assolutamente approfittare del fatto che si troverà contro una Juve ferita e il tecnico croato così andrà a caccia del suo terzo successo da allenatore contro i bianconeri. Infatti, fin qui per Juric il bilancio contro i bianconeri è di 2 vittorie (ottenute una sulla panchina del Genoa nel novembre del 2016 e l’altra da allenatore dell’ Hellas Verona all’inizio di febbraio 2020), 4 pareggi e 4 match persi. Vincere contro i bianconeri per il Toro significherebbe rialzare la testa dopo le sconfitte rimediate contro Inter, Sassuolo e Napoli, e dopo il pareggio conquistato in extremis contro l’Empoli che però ha il sapore di sconfitta.

Juric e i derby della Mole dello scorso anno

Per il Toro sarebbe fondamentale tornare a conquistare i 3 punti e farlo nella stracittadina sarebbe ancora più bello, soprattutto per i tifosi del Toro. Lo scorso anno nei suoi primi due derby della Mole da allenatore dei granata il tecnico croato ha raccolto una sconfitta e un pareggio. La sconfitta risale al 2 ottobre 2021, persa per 0-1 con Manuel Locatelli che segnò il gol vittoria all’86’ minuto di gioco. Il pareggio 1-1 invece andò in scena lo scorso 18 febbraio all’ Allianz Stadium. A sbloccare quel match fu Matthijs De Ligt nella prima frazione di gioco. Ma i granata riuscirono a rovinare la festa alla Juve grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Andrea Belotti. Così le squadre portarono a casa un punto a testa. Juric ora incrocia le dita e spera di poter ottenere il suo primo successo in un derby della Mole. Una missione difficile ma sicuramente non impossibile.