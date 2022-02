Bremer vince ancora una volta il duello con Vlahovic, il gol di De Ligt è un regalo di Milinkovic-Savic: le pagelle di Juventus-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5: ormai in ogni partita regala un gol agli avversari e anche nel derby non si smentisce. E’ alto più di due metri ma non esce mai sui cross: è così che lascia che il pallone attraversi l’intera area piccola e arrivi sulla testa di De Ligt che al 13′ porta in vantaggio la Juventus.

DJIDJI 6: alla vigilia era in ballottaggio con Zima, alla fine gioca lui e resta in campo fino al 94′ offrendo una prestazione sicura in fase difensiva. Non concede praticamente nulla agli avversari e gioca una buona prestazione.

BREMER 7,5: un gigante. Ancora una volta vince il duello personale con Vlahovic che, come era successo nell’ultimo Torino-Fiorentina, non riesce praticamente mai a toccare il pallone. E’ inoltre bravo a risolvere un paio di situazione potenzialmente pericoloso. Esce sfinito poco prima del 90′ (st 44′ BUONGIORNO: sv).

RODRIGUEZ 6: il difensore svizzero è un altro giocatore rispetto all’anno scorso e lo si vede anche questa sera. Attento e concentrato per tutta la partita, copre bene la propria zona di campo.

