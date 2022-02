Il sigillo del Gallo nel derby, ed è lui a commentare il pareggio con la Juventus: “Nell’esultanza c’era tutto, il derby, la voglia di fare una grande prestazione e di riuscire a vincere Per fortuna il gol è servito a pareggiare ma è un peccato non aver vinto, abbiamo fatto una grandissima partita, se avessimo vinto non avremmo rubato niente”, ha detto Belotti. “Il gol è importante per me e per la squadra, io vengo chiamato in causa per questo. Due mesi pieni di infortunio mi hanno tenuto tanto fuori, ho cercato di lavorare tanto e di guardare i miei compagni tanto, anche per stare sempre dentro i meccanismi di squadra. E quando sono tornato è stato tutto più facile. Il merito è del mister, se mi ha messo in campo crede in me come crede nei miei compagni. Ultimo derby con la maglia granata? Non lo so, se dovesse essere stato l’ultimo, sono orgoglioso di me e dei compagni per la grande partita fatta”, ha concluso.

Andrea Belotti of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.