Al temrine del derby, De Ligt, autore del gol bianconero, ha commentato così il match: “Mi sono trovato bene con Alex Sandro dietro. Non ha giocato molto in questo ruolo ma ha fatto molto bene. Avevamo tre giocatori che erano infortunati, Danilo squalificato quindi un momento di emergenza, ma ha fatto molto bene secondo me. Il mio gol? È stato un bel gol. Avevamo calciato un bel corner e io sono andato di forza e con la voglia di fare gol ed è arrivato. Danilo aveva fatto un gol così la scorsa settimana contro l’Atalanta e il mister aveva detto che anche io dovevo provarci e ci sono riuscito”

De Ligt: “Gli infortuni? Non sono preoccupato. Abbiamo tanti giocatori qualità”

Sul gol subito ed il futuro: “L’errore di Cuadrado sul gol di Belotti? Con i cross è importante che i centrali stiano dentro. Questa è stata una partita strana perchè il Torino a sinsitra ha attaccato con quattro uomini. Noi eravamo in tre. A volte serviva uscire. Penso sia stato un inserimento di un centrocmapista e quando è andato fuorigioco io dovevo aiutare i giocatori. Il Villarreal? Non c’è preoccupazione. abbiamo già giocato diverse partite con giocatori fuori. Abbiamo tanti giocatori qualità, alcuni non giocano tanto ma hanno fatto una bella partita oggi. Guardiamo chi è ptonto di partita in partita. Io non sarò capitano martedì, la regola è che indossa la fascia chi giocca più partite.“