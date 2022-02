Così Ivan Juric ha commentato il derby: “Io credo nel Gallo. Può finire bene la sua stagione a Torino. È arrivato da grandi delusioni, ma ora deve fare tutto con calma, decidere con calma e tranquillità cosa vuole fare. Sa cosa significa la sua presenza per i tifosi del Toro. Deve solo trovare la forma fisica giusta. Ha lavorato tantissimo con i preparatori. Ha giocato mezz’ora l’altra volta. Oggi ha fatto tanto, ha segnato un gol e poteva poi farne un altro. Spero che lo avremo così per questo finale di stagione“.

Juric: “Pobega ha fatto bene. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo”

Juric sulla prestazione: “Pobega? Ha fatto bene sulla trequarti. Volevo che attaccassimo di più a sinistra e chiudere il cross e lui su questo è fantastico. È stato sfortunato su una conclusione di un giocatore della Juve. Abbiamo fatto bene da sette mesi. Abbiamo avuto un calo nelle utlime due partite e non mi sono piaciute. Oggi meritavamo di più. Se c’era una squadra che doveva vincere oggi eravamo noi. Qualche passaggio di troppo lo abbiamo sbagliato a destra, anche semplici, che ci permettevano di attaccare di più. Abbiamo dominato a lunghi tratti. Abbiamo giocato bene. Penso che abbiamo fatto un grande lavoro i miei difensori. Abbiamo subito pochissimo, qualche contropiede. Le scalate erano giuste. Vlahovic, Dybala e Morata hanno fatto poco“.

Juric: “Oggi abbiamo fatto una grande gara”

Su Bremer e sulla squadra: “Bremer è un giocatore importante. Da inizio anno si capiva che poteva essere così importante. Ha grande umiltà, è un ragazzo stupendo e non molla mai. Dà sicurezza. Permette di pressare e sapere che dietro sei tosto. Sta facendo un grande campionato. Se abbassiamo un po’ il livello perdiamo molto. Oggi abbiamo fatto una grande gara. Meritavamo di più Questo ci deve dare la forza. C’è qualcosa che mi è sfuggito ultimamente. Siamo partiti dal niente, dal basso. Ci sono calli che non voglio vedere. questa partita ci deve dare sicurezza, faric fare un finale di campioanto con grande carattere e forza. La mia esultanza? c’è grande gioia. sarebbe stato unpeccato perdere, l’ennesimo. Siamo riusciti a recuperare. Brekalo ha fatto quel dribbling, deve migliroare a sinistra. Stiamo lavorando anche di lì per renderlo imprevedibile. È riuscito a fare un grande assist“.

In conferenza stampa Juric ha poi aggiunto: “Bremer ha capito che la società gli ha dato tanto e ha rinnovato il contratto permettendo alla società di stare serena e tranquilla. E’ un ragazzo umile, anche stasera ha annullato Vlahovic. Se è uscito per un affaticamento? No, mi sembrano solo crampi”.

Sul caso Pjaca, che non risultava nell’elenco dei convocati ma poi ha addirittura giocato un pezzo di partita Juric ha spiegato: “Con Pjaca abbiamo fatto un po’ di casino noi, è stato un equivoco ma alla fine è andato tutto bene”.

Juric ha poi parlato del gol subito: “Il gol di De Ligt? E’ arrivata la palla lunga sul secondo palo che non ci aspettavamo. Lukic doveva decidere se stare su Dybala o seguirlo”.