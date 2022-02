All’89’ Gleison Bremer è stato sostituito da Alessandro Buongiorno: per il brasiliano dovrebbero essere solo crampi

Gleison Bremer è stato uno dei migliori in campo nel derby contro la Juventus: ha praticamente annullato Dusan Vlahovic e ha risolto alcune situazioni potenzialmente pericolose con i suoi interventi sempre precisi e puntuali. All’89’ è stato però costretto a lasciare il campo, scortato dallo staff medico, venendo sostituto da Alessandro Buongiorno. Non dovrebbe essere però nulla di grave, ci ha pensato Ivan Juric in conferenza stampa a tranquillizzare riguardo alle condizioni del brasiliano: “Se Bremer è uscito per un affaticamento muscolare? No, dovrebbero essere solo crampi. Nulla di grave”.