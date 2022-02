Le dichiarazioni di Koffi Djidji al termine di Juventus-Torino, sfida terminata in pareggio con le reti di De Ligt e Belotti

Un derby ricco di emozioni, ma che termina in parità quello disputato questa sera tra Juventus e Torino. Tra i protagonisti granata c’è Koffi Djidji, che commenta così la prestazione dei suoi a Torino Channel: “Siamo contenti ma come ha detto Belotti potevamo vincere e siamo un po’ rammaricati. L’importante è aver fatto un punto. Abbiamo giocato bene, su questo siamo contenti. Il derby è molto importante, può cambiare tutto. Noi siamo in un momento difficile, era importante giocare bene, e lo abbiamo fatto guadagnando un punto. La pubalgia? Non sono ancora al cento per cento ma continuo a lavorare per tornare ad esserlo.

Djidji: “Mancano un po’ di punti. Meritavamo di più”

Sulla stagione e gli obiettivi personali: “La prima parte di stagione è stata positiva. Mancano un po’ di punti, meritavamo di più. Nelle ultime tre partite non abbiamo fatto molto bene e ne abbiamo persi. Con il lavoro però arriverà il momento in cui torneremo a girare. Dobbiamo crescere perchè se facciamo punti prendiamo fiducia e con le big ancora di più, anche per il resto della stagione. A livello personale devo crescere su tutto, perchè lavorare dà fiducia. Sono umile e se faccio bene trovo sempre qualcosa che non va. Devo lavorare per dare il meglio ed imparare sempre di più”.