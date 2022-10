Sondaggio / Le dichiarazioni nel post derby di Juric sono state interpretate come un segnale di resa da parte dell’allenatore

Urbano Cairo ha provato a gettare acqua sul fuoco spiegando che le frasi di Ivan Juric sono state figlie esclusivamente della rabbia e della delusione per il derby perso. Alla spiegazione data dal presidente i lettori di Toro.it non credono, come dimostrano i risultati del nostro sondaggio: l’87% di coloro che ha partecipato pensa che l’allenatore croato a fine stagione andrà via, solamente il restante 13% crede invece che resterà. Frasi come “Cosa farò a maggio? Non lo so, è ancora presto”, e anche “Non chiederò rinforzi a gennaio. Ho preso due schiaffi e fatto tre passi indietro”, nei lettori di Toro.it hanno lasciato l’idea che l’avventura sulla panchina granata di Juric stia arrivando al termine.