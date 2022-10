Sanabria sarà indisponibile e Pellegri avrà la possibilità di mettersi in mostra per scalare le gerarchie: a partire da stasera

Attualmente il titolare tra Pellegri e Sanabria per Ivan Juric è sicuramente il secondo. In questo campionato il numero 9 granata ha segnato 2 reti in 10 giornate, non un grandissimo bottino, certo, ma la sua presenza in campo permette al Toro di palleggiare meglio e costruire ottime azioni, anche se poi i gol non sono molti. Il numero 11 invece è il vice, riesce comunque ad avere il suo spazio, facendo vedere le sue qualità. La giovane età di quest’ultimo è sicuramente uno dei motivi per cui il Torino ha fatto questo acquisto, tuttavia l’ex Monaco è già in grado di dire la sua adesso, senza bisogno di aspettare troppo tempo. Le qualità fisiche di Pietro Pellegri gli permettono di essere più un classico attaccante da area di rigore, ma in questo campionato non è ancora riuscito a trovare la via del gol, per lui infatti solamente un gol in Coppa Italia contro il Palermo. Proprio in Coppa Italia l’attaccante italiano potrebbe cercare di prendersi il posto da titolare. A partire da stasera.

L’infortunio di Sanabria regala a Pellegri più spazio

Lo scorso anno Pietro Pellegri aveva giocato poco bloccato da Belotti e Sanabria. In questa stagione sta avendo sicuramente più spazio, ma comunque il titolare è il numero 9. Tuttavia la situazione potrebbe cambiare, infatti prima del derby Sanabria si è infortunato, è stato quindi costretto a non giocare contro la Juve. Il suo infortunio lo terrà ancora fuori nei prossimi giorni e permetterà a Pietro Pellegri di avere più occasioni di mettersi in mostra agli occhi di Juric, già martedì infatti i granata giocheranno contro il Cittadella in Coppa Italia e Pellegri avrà la possibilità di dimostrare il suo valore per cercare di soffiare il posto da titolare a Sanabria.