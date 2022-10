A fine derby i calciatori bianconeri si sono radunati in cerchio a festeggiare nella metà campo di fronte alla Curva Maratona

E’ passata un po’ inosservata, coperta dalla delusione per l’ennesima sconfitta in un derby e le dichiarazioni forti di Ivan Juric in conferenza stampa, ma chi sabato era allo stadio la scena ce l’ha ben presente: dopo il triplice fischio di Mariani i calciatori della Juventus hanno festeggiato il successo nella stracittadina tra abbracci e sorrisi vari, poi però si sono radunati tutti in cerchio per parlarsi, congratularsi e continuare i festeggiamenti. Peccato che tutto ciò non sia avvenuto di fronte al Settore Ospiti ma proprio di fronte alla Curva Maratona.

Torino: per i tifosi oltre al danno c’è la beffa

L’immagine di quel cerchio bianconero nella metà campo sotto la curva del tifo granata è stata anche postata sui social da diversi calciatori, da Perin ad Alex Sandro, ma anche dalla stessa Juventus sui propri canali ufficiali. In quel momento i giocatori del Torino erano ancora sul terreno di gioco e si apprestavano ad andare a salutare i tifosi in curva (venendo respinti dai fischi), forse nessuno di loro ha fatto caso a quel che stava accadendo lì vicino o forse non è stato compreso quanto fosse inopportuna quella festa juventina a pochi metri della Maratona anziché di fronte al Settore Ospiti. E’ così che nessuno ha invitato gli avversari quantomeno a spostarsi e i tifosi granata, già delusi e arrabbiati per la prestazione e per il risultato del derby, hanno dovuto incassare anche la beffa di vedere i giocatori avversari festeggiare a fine partita a pochi metri da loro.