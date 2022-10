Probabile formazione Cittadella / La formazione veneta si schiera con il 4-3-1-2 con Tounkara e Beretta in attacco

Chi da anni segue la Primavera del Torino di certo ricorda Alessio Vita: classe 1993, era uno dei giocatori più importanti della formazione granata quando era allenata da Antonino Asta, con un suo gol, nella stagione 2011/2012, permise anche al Toro di tornare alla vittoria in un derby sette anni dopo l’ultima volta. In Prima squadra non ha mai esordito ma si è costruito una buona carriera in serie B e da tre anni e mezzo è una delle colonne del Cittadella: per lui questa sera sarà certamente una grande emozione giocare all’Olimpico Grande Torino.

La probabile formazione del Cittadella

Gorini schiererà il suo Cittadella con il consueto 4-3-1-2 con Maniero tra i pali, Mattioli, Visentin, Frare e Donnarumma comporranno la linea difensiva a quattro, a centrocampo oltre al già citato Vita ci saranno Danzi e Branca, entrambi squalificati nel prossimo turno di campionato. Il giocatore più talentoso della formazione veneta è per Mirko Antonucci: quasi omonimo dell’ex attaccante del Torino, è cresciuto nel settore giovanile della Roma ed è stato allenato anche da Federico Coppitelli, è un trequartista tecnico ma non è ancora riuscito a esplodere definitivamente come ci si aspettava. La coppia d’attaccanti dovrebbe essere vincere composta da Tounkara e Beretta.

Probabile formazione Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Visentin, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Tounkara, Beretta. A disposizione: Kastrati, Manfrin, Perticone, Felicioli, Del Fabro, Cassandro, Carriero, Pavan, Mastrantonio, Embalo, Varela, Asencio, Magrassi. All. Gorini

Indisponibili: Baldini, Ciriello, Mazzocco