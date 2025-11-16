Il centrocampista granata è tra i pilastri della Nazionale Italiana U17, sempre impiegato in queste prime apparizioni

La gara disputata sabato dall’Italia U17 contro la Repubblica Ceca, valevole per i sedicesimi della competizione, ha visto Luongo tra i titolari, e insieme ai compagni vincitori per 2-0. Oltretutto il centrocampista del Toro è risultato determinante al minuto 51′, grazie a un errore in uscita del portiere avversario, il numero 7 azzurro ha colpito la sfera a porta quasi sguarnita, salvata magistralmente dal difensore sulla linea di porta che poi non ha potuto nulla sul tap-in di Antonio Arena. Lo stesso che ha siglato 20 minuti più tardi il definitivo 2-0, che ha portato l’Italia agli ottavi di finale. Quindici giorni dopo l’esordio assoluto per Andrea Luongo al Mondiale, dopo il quale è partito titolare in due delle successive 3 partite, Il 18 novembre sarà impegnato insieme ai suoi compagni, nella sfida valevole per gli ottavi di finale contro l’Uzbekistan e tra i giocatori di Massimiliano Favo ci sarà anche Francesco Cereser, secondo portiere della primavera del Toro e della Nazionale U17.