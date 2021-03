La conferenza di presentazione di Rolando Mandragora al Torino: le dichiarazioni del centrocampista arrivato a gennaio

Dopo Sanabria, è tempo di presentazione anche per Rolando Mandragora, centrocampista arrivato a gennaio in granata, che ha già collezionato quattro partite su quattro da titolare. “É una grossa responsabilità, verso l’ambiente, verso il Mister che mi da fiducia, e tutti i miei compagni, che giocano e che non giocano. Ho tanto da dimostrare. Sono venuto qui anche per questo. Ho voglia di mettermi in gioco. Questa è anche una grande iniezione di fiducia. Giocare sempre la domenica aiuta a rendere sempre meglio. Se mi chiedono quale è il ruolo preferito, io dico che è il play tutta la vita. L’Inter? Sappiamo che tutte le partite sono difficili. incontriamo una grande squadra, prima in classifica e che sta lottando per vincere lo scudetto. Combatterà fino alla fine quindi sappiamo che è forte. Ha un centrocampo fisico e tecnico. Noi dobbiamo mettere quel qualcosa in più che ci porta ad arginarli ed a vincere più duelli individuali possibili. Alla fine tireremo le somme.“, queste le sue dichiarazioni.