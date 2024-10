Sul serbo sensazioni positive. Si allenerà in gruppo, poi Vanoli deciderà se rischiarlo. Paleari si tiene pronto

C’è positività in casa Torino su una possibile presenza di Vanja Milinkovic-Savic per la serata di sabato, quando i granata affronteranno a San Siro i campioni d’Italia dell’Inter. Il portiere serbo infatti, a pochi istanti dal match di domenica scorsa contro la Lazio, si è ritrovato costretto a dare forfait, a causa dell’acutizzarsi del trauma al ginocchio destro subito in occasione del match contro l’Empoli in uno scontro fortuito con il compagno di squadra Saul Coco. Al suo posto è infatti sceso in campo il secondo portiere Alberto Paleari.

Milinkovic-Savic, riposo poi rientro in gruppo

L’infortunio di Milinkovic-Savic non sembra però grave da obbligare l’estremo difensore a stare per tanto tempo lontano dal terreno di gioco. Adesso, dopo qualche giornata di riposo, dovrebbe rientrare nuovamente in gruppo e lavorare quotidianamente per farsi prendere in considerazione in vista del prossimo match. La sua assenza dunque non dovrebbe durare più di una partita. Potrebbe così rindossare i guantoni e cercare di continuare a incidere in positivo, come sta avvenendo in particolare in questa stagione, sulle prestazioni dei granata. Nel caso Vanoli non volesse rischiarlo, verrà data un’altra occasione a Paleari, che contro la Lazio non ha per nulla sfigurato.