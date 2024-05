La Lega Serie A ha comunicato i papabili MVP della stagione sul proprio sito ufficiale: presente Bellanova tra gli Under-23

Un’altra stagione sta per volgere al termine e come ogni anno la Lega ha individuato i possibili MVP del campionato. Cinque le categorie presenti nel sondaggio apparso sul sito della Serie A: Top 3 Under-23, Top 3 portieri, Top 3 difensori, Top 3 centrocampisti e Top 3 attaccanti. Tra questi ne verrà poi scelto uno, che sarà nominato MVP della stagione 2023/2024 venerdì 24 maggio. Tra gli Under-23, in compagnia di Joshua Zirkzee e Matias Soulé, appare il nome di Raoul Bellanova. Quest’ultimo è stato protagonista di una crescita esponenziale sotto la guida tecnica di Juric e nella seconda parte di stagione ha sfornato assist a profusione per i suoi compagni di squadra. Bene hanno fatto anche Zirkzee, che ha trascinato il Bologna in Champions League, e l’attaccante del Frosinone, che si giocherà la salvezza all’ultima giornata.

Tra i difensori non c’è Buongiorno

Nonostante la grande stagione disputata con la maglia del Toro, Alessandro Buongiorno non è presente tra i difensori candidati a vincere il premio. Ci sono infatti Alessandro Bastoni, Bremer e Calafiori. Quest’ultimo è stato protagonista di una doppietta contro la Juventus ed è stato uno dei giocatori che più ha sorpreso per crescita e rendimento nell’ultima stagione di Serie A. Le due reti rifilate ai bianconeri potrebbero essere state decisive per scavalcare i concorrenti nelle preferenze dei tifosi.