In campo con le rispettive Nazionali due giocatori granata, Vlasic e Sazonov: ecco come sono andate le partite

Continuano le partite dei giocatori granata in Nazionale, impegnati con le proprie selezioni in questa pausa. Nella giornata di ieri sono scesi in campo Nikola Vlasic e Saba Sazonov. La Croazia del numero 16 granata ha vinto per 5-0 contro la Lettonia, con il trequartista che è entrato in campo al 61′ al posto di Luka Modric. Il difensore georgiano invece ha giocato gli ultimi 13 minuti di gara, nella sconfitta per 7-1 contro la Spagna.