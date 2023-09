Ricci non ha iniziato la nuova stagione come Juric e i tifosi del Toro si aspettavano, il mediano deve ritrovare la giusta tranquillità

La nuova stagione è appena iniziata ma si possono fare già le prime analisi e i primi bilanci, anche grazie alla sosta per le nazionali. In casa Toro c’è molta soddisfazione per la vittoria ottenuta contro il Genoa, ma c’è ancora dell’amaro in bocca per il pareggio contro il Cagliari e la sconfitta rimediata contro il Milan. Tra gli uomini di Ivan Juric c’è chi nelle prime tre giornate di Serie A ha stupito in positivo e chi in negativo. Tra i giocatori che hanno iniziato la nuova stagione non al meglio c’è, senza alcuna ombra di dubbio, Samuele Ricci. Il numero 28 granata molto probabilmente si porta dietro ancora gli strascichi di un’estate turbolenta che per il giocatore ex Empoli è iniziata con la delusione portata dal fatto che la nazionale Under 21, di cui faceva parte, è uscita ai gironi della fase finale dell’Europeo. Poi anche le voci di mercato che lo accostavano in maniera molto insistente alla Lazio non lo hanno sicuramente aiutato a superare l’amarezza dovuta alla brutta esperienza all’Europeo. Anche perché le speranze degli Azzurrini erano tante e si pensava veramente che potessero togliersi grandi soddisfazioni. Dunque Ricci è stato ricatapultato nel mondo Toro completamente scarico, dal punto di vista fisico e mentale. Ora però Ricci dovrà tornare a fare Ricci.

Ricci: già contro la Salernitana si vorrà vedere una svolta

Quello che è fondamentale è che il mediano 2001 adesso lavori duramente al Filadelfia con la giusta concentrazione e serenità per ritrovare la migliore condizione fisica e mentale. Già alla ripresa della Serie A quando il Toro dovrà affronterà la Salernitana, Juric, la dirigenza granata e i tifosi del Toro vorranno vedere un altro Ricci, quello in grado di dare una grossa mano ai compagni per andare a caccia di un risultato positivo. Sarà fondamentale che il numero 28 granata rimedi una prestazione positiva contro la squadra guidata da Paulo Sousa. Buongiorno e compagni infatti devono assolutamente rimediare risultati positivi se vorranno lottare per obiettivi importanti e ambiziosi e dovranno farlo soprattutto contro squadre come la Salernitana, che sulla carta sono inferiori ma che non sono assolutamente da sottovalutare perché se succede poi si finisce per scottarsi.