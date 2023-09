Gemello, che continua a essere il secondo di Milinkovic-Savic, dovrà decidere il suo futuro: rinnovo o addio a zero

Con il campionato fermo causa sosta nazionali, e il mercato appena terminato, per la società è tempo di riflettere su quelle che sono le principali situazioni contrattuali da risolvere. In particolare, sono 5 i giocatori con il contratto in scadenza nel giugno 2024, e tra questi c’è anche Luca Gemello. Il portiere è stato uno delle note positive dell’inizio di stagione, avendo preso il posto di Milinkovic-Savic, infortunato, in alcune amichevoli giocate a Pinzolo. Nonostante ancora qualche incertezza dovuta all’aver giocato poco nell’ultimo periodo, in linea di massima l’estremo difensore si è guadagnato la “conferma da secondo” di Juric, che ha relegato il nuovo arrivato Popa ai margini come terzo portiere. Come detto, però, il classe 2000 ha il contratto in scadenza, e nel breve futuro bisognerà decidere se proseguire insieme o separarsi.

Gemello di fronte a un bivio

Ovviamente, come per ogni scelta, tutto dipenderà dalla volontà del Torino e del giocatore. Il club e Juric, dal canto loro, sarebbero certamente contenti di tenere in rosa il numero 1, dato che non percepisce neppure tanto di ingaggio (250mila euro annui) e che quando viene chiamato in causa spesso si fa trovare pronto. Dall’altro lato, però, saranno le ambizioni del portiere a rappresentare la priorità. Gemello, infatti, ha dimostrato di poter stare a Torino e lo ha fatto sempre con il sorriso, apprezzando i tifosi e in particolare l’ambiente. È probabile, però, che dopo 3 stagioni da secondo decida di scendere di categoria per prendere il posto da titolare di qualche squadra e, di conseguenza, aumentare il proprio minutaggio. È sicuramente ancora tutto da vedere, ma non è da escludere nessuna delle due ipotesi, con le parti che si inizieranno a incontrare già dal prossimo mese.