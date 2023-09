Con l’arrivo di Duvan Zapata e il rendimento di Sanabria Pellegri si ritrova in fondo alle gerarchie dell’allenatore

La nuova stagione di Pietro Pellegri non è cominciata nel migliore dei modi. Se è vero che Juric lo ha mandato sempre in campo in queste prime tre giornate di Serie A, è anche vero che lo ha fatto sempre a gara in corso, mai da titolare. Con l’infortunio di Sanabria il classe 2001 avrebbe avuto sicuramente più spazio, ma l’arrivo di Duvan Zapata nelle ultime ore di mercato ha ulteriormente complicato le cose: il colombiano infatti è arrivato al Toro per giocare da titolare e provare a dare una scossa a un reparto offensivo che negli ultimi anni non ha prodotto quanto sperato. Un giocatore sicuramente importante e di caratura internazionale, autore di 109 gol e 47 assist nel campionato italiano. Ecco perché Pellegri è al momento in fondo alle gerarchie di Ivan Juric.

L’illusione dell’Europeo

Eppure il numero 11 aveva dato segnali di ripresa a giugno, durante gli Europei Under-21. Il commissario tecnico Paolo Nicolato lo aveva schierato da titolare contro Francia (alla quale aveva segnato un gol), Svizzera e Norvegia, gare che gli Azzurrini avevano disputato nell’arco di soli sei giorni. Un evento abbastanza inusuale visti i ripetuti problemi fisici che avevano caratterizzato la sua stagione in granata e che gli avevano impedito di trovare continuità. Fatto sta che Pellegri si trova ora al terzo posto nelle preferenze di Ivan Juric e dovrà lavorare sodo per provare a fargli cambiare idea. Pensare che possa diventare un titolare al posto di Zapata in questo momento sarebbe di sicuro esagerato: dovrà sudare parecchio Pellegri per riuscire a ritagliarsi uno spazio importante al Torino.