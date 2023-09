La classifica della Serie A basata sull’età media: il Torino, con i nuovi acquisti e le cessioni, è al quinto posto

Il calciomercato è finito, e per direttori e allenatori è tempo di guardare dietro con la consapevolezza di aver fatto il possibile per migliorare le proprie rose. C’è chi si è concentrato su giocatori di esperienza per andare sul sicuro, chi ha voluto assicurarsi giovani di prospettiva da valorizzare e chi, invece, ha creato una squadra caratterizzata da un mix delle due cose. È il caso, per esempio, del Torino. I granata hanno portato in Piemonte diversi giovani come Soppy, Bellanova, Sazonov e Vlasic, acquistando anche giocatori maturi del calibro di Zapata e Tameze. Un mix di gioventù ed esperienza, quello di cui ha bisogno Juric per raggiungere gli obiettivi prefissati. E, stilando una particolare classifica basata proprio sull’età media delle rose di Serie A, si può notare come il Torino sia tra le più giovani.

Lecce verde speranza, l’Inter la più esperta

Guardando la classifica, spicca in primis la presenza del Lecce in testa con un età media addirittura di 23 anni. I salentini hanno vinto il campionato Primavera lo scorso anno, e D’Aversa ha deciso di dare una chance a diversi giovani protagonisti, che possono mettersi in mostra in prima squadra. Tra le più esperte sono presenti anche Inter e Lazio, rispettivamente la più anziana e la seconda, storicamente squadre composte da giocatori già maturi. E il mercato dell’Inter, in questo senso, dimostra come i nerazzurri abbiano dato continuità a questo progetto. Fuori Handanovic, ma al suo posto sono arrivati ad esempio Cuadrado (35) e Arnautovic (34), oltre che il portiere Sommer (34). Il Torino, come detto, si trova invece al quinto posto di questa speciale classifica, con un’età media di 24,7 anni.

La classifica

Lecce, età media 23 Udinese, età media 24 Frosinone, età media 24,3 Bologna, età media 24,4 Torino, età media 24,7 Verona, età media 25,1 Empoli, età media 25,1 Fiorentina, età media 25,5 Sassuolo, età media 25,6 Milan, età media 25,7 Monza, età media 25,8 Napoli, età media 26 Atalanta, età media 26,2 Genoa, età media 26,3 Salernitana, età media 26,6 Juventus, età media 26,6 Roma, età media 26,7 Cagliari, età media 26,8 Lazio, età media 27 Inter, età media 28,2