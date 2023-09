Il Torino ha messo a disposizione di Juric Brandon Soppy, esterno proveniente dall’Atalanta: ecco come potrebbe cambiare la formazione

Dopo una lunga trattativa Davide Vagnati è riuscito a portare Brandon Soppy in granata. Il terzino è stato uno degli ultimi acquisti della società granata, con il francese Juric può dunque vantare delle fasce di tutto rispetto con gli innesti anche di Lazaro e di Bellanova. Ecco come cambierebbe la formazione con l’arrivo dell’ex nerazzurro.

Come cambia il Toro con Soppy

Brandon Soppy è un terzino di piede destro, che può giocare su entrambe le fasce. L’ex Atalanta, quando ha giocato, è stato uno dei migliori nella scorsa stagione a livello di rendimento con 4 assist all’attivo per i suoi compagni. Peccato per lui che non sia riuscito a entrare in perfetta sintonia con Gian Piero Gasperini e con il passare delle giornate ha trovato sempre meno spazio. Chiaro, dunque, come il francese abbia spiccate doti di spinta e che possa essere pericoloso in fase offensiva. Da quella parte il Torino ha preso anche Raoul Bellanova, reduce da una stagione anonima nell’Inter di Simone Inzaghi. Si prospetta dunque una forte concorrenza sulla fascia destra, con l’ex Cagliari che è stato il titolare nelle prime due giornate di Serie A. Soppy, invece, non gioca dallo scorso 20 maggio: ecco perché il classe 2002 potrebbe partire gradualmente dalla panchina, per poi lottare seriamente per un posto da titolare sulla fascia destra. Non è da escludere un suo utilizzo anche a sinistra, dove la concorrenza è più agguerrita: in quella zona di campo ci sono infatti sia Lazaro che Vojvoda.