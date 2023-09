Inizialmente escluso dalla formazione titolare, Ivan Ilic è subentrato a partita in corso dando il via all’azione del gol

“Per me deve alzare il suo livello, ancora non mi soddisfa. Sa giocare a calcio, ha tante doti ma secondo me non ha ancora la fame di che vuole ottenere il massimo nella vita”. Aveva parlato così Ivan Juric a proposito del centrocampista serbo alla vigilia della gara contro il Genoa. Poche ore dopo è infatti arrivata l’esclusione dell’ex Hellas Verona dalla formazione titolare: il tecnico gli ha preferito Linetty, che ha completato il centrocampo con Ricci e Tameze. Sul punteggio bloccato sullo 0-0, però, Juric ha deciso di concedergli spazio e il numero 8 non ha tradito le aspettative. È stato suo il lancio millimetrico per la discesa in area di Radonjic, che ha poi battuto Martinez con una conclusione sotto la traversa.

I numeri di Ilic

Arrivato in granata nella seconda parte di stagione 2022/2023, Ilic aveva fatto intravedere da subito cose interessanti. In 15 gare tra campionato e Coppa Italia aveva realizzato 2 gol e 3 assist, dimostrando di essersi ben ambientato nella nuova realtà del Toro. Nella stagione appena iniziata, invece, Ilic è già riuscito a incidere: prima con la rete che ha deciso il match di Coppa Italia contro la FeralpiSalò e poi proprio con l’assist per il trequartista serbo, che ha regalato i primi tre punti del campionato al Torino.