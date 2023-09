Nonostante sia stato l’acquisto più oneroso della finestra di mercato appena conclusa, Vlasic non ha ancora messo in mostra le proprie qualità

Con la sosta nazionali appena iniziata, è tempo di fare bilanci su quanto visto finora. Dopo tre giornate di campionato il Torino si trova all’11° posto in classifica con 4 punti guadagnati. Il posizionamento, si sa, a questo punto della stagione lascia il tempo che trova, ma i risultati invece dicono molto del lavoro svolto fin qui. Dopo un brutto pareggio contro il Cagliari e una pesante sconfitta inflitta dal Milan, i granata hanno trovato la vittoria contro il Genoa in una partita giocata non nel migliore dei modi, grazie a una rete nel recupero di Radonjic. E se il trequartista serbo è così risultato decisivo nella sfida di domenica scorsa, crescendo sempre più di condizione, il suo compagno di reparto, Vlasic, non sembra abbia ancora ingranato i giri del motore. Il croato è sembrato spento in ognuna delle tre sfide giocate fin qui, piuttosto isolato e scarno di occasioni create. I motivi possono essere tanti, dalla preparazione iniziata in ritardo ad alcuni cambiamenti tattici adottati da Juric in fase di attacco, ma i tifosi si aspettano comunque di più da lui, soprattutto vista la cifra spesa.

La movimentata estate di Vlasic

L’estate del numero 16 è stata piuttosto movimentata. Il giocatore croato, infatti, è rimasto al West Ham da fuori rosa fino ai primi giorni di agosto, quando il Toro ha chiuso l’accordo con gli inglesi per riportarlo in Italia, con lui che si è detto più che soddisfatto. Subito titolare in Coppa Italia, Vlasic non ha inciso, continuando però a essere confermato da Juric. L’intensità del lavoro lo ha lasciato indietro di condizione, portandolo all’infortunio subito nella sfida contro il Genoa. Problema non ancora definito, che sarà più chiaro dopo gli esami a cui il trequartista si sottoporrà nel ritiro della nazionale. Con questa ricaduta, Vlasic avrà ancora bisogno di tempo per entrare in condizione. Intanto, però, i tifosi aspettano il trequartista da bonus visto nella prima parte della scorsa stagione.