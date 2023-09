Contro il Genoa il Torino ha vinto in pieno recupero: ecco tutti i gol fatti e presi nei minuti finali dal Torino di Juric

Finalmente, contro il Genoa, è stato il Torino a festeggiare in pieno recupero. La magia di Radonjic ha deciso il match, regalando alla squadra di Juric i tre punti. Da quando il tecnico croato siede sulla panchina granata, ci sono state anche partite dove il Toro ha preso gol nel finale. Le sue parole sono state: “Vincere così alla fine è un bel segnale per questo gruppo”. Infatti negli ultimi due anni, sono stati più i gol presi che quelli fatti nei minuti finali. Di seguito il recap completo.

Stagione 2022/2023

Nella stagione 2022/2023, solo un gol nel finale ha portato punti al Toro ed è quello di Sasa Lukic al 90′ di Torino-Empoli 1-1. I gol subiti nel finale invece sono ben 4: Alvarez del Sassuolo (Torino-Sassuolo 0-1) al 90’+3, Matic della Roma (Roma-Torino 1-1) al 90’+4, Zapata dell’Atalanta (Torino-Atalanta 1-2) all’88’ e Caprari del Monza (Torino-Monza 1-1) all’86’.

Stagione 2021/2022

Anche nella stagione 2021/2022, solo un gol ha portato a dei punti nel finale ed è quello di Marko Pjaca all’83’ di Sassuolo-Torino 0-1. Poi c’è stata anche la tripletta di Belotti (78′, 87′ e 90’+6) in Empoli-Torino 1-3. I gol subiti invece sono stati tantissimi: Piccoli al 90’+3 in Torino-Atalanta 1-2, Immobile al 90’+1 in Torino-Lazio 1-1, Locatelli all’86’ in Torino-Juventus 0-1, Osimhen all’83’ in Napoli-Torino 1-0, Raspadori all’88’ in Torino-Sassuolo 1-1, Sanchez al 90’+3 in Torino-Inter 1-1 e Immobile al 90’+2 in Lazio-Torino 1-1.