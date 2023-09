Buon inizio per il colombiano ex Atalanta che, nonostante l’arrivo tardivo, ha già portato entusiasmo e intensità

Una risposta che non si vedeva da tempo quella mostrata dal popolo granata in occasione di Torino-Genoa. A premiare infatti il mercato estivo è stato uno stadio pieno e grande entusiasmo, soprattutto per uno dei nuovi volti della formazione di Juric: Duvan Zapata. Osservato speciale del match, ha esordito a distanza di un paio di giorni dall’acquisto, dimostrando già di poter dire la sua e raccogliendo consensi.

Toro, Juric fiducioso sull’attaccante colombiano

Forma fisica da perfezionare ma tanto da dare e l’intentistà messa dal colombiano lo dimostra. Ad apprezzare quanto portato sotto la Mole, anche Ivan Juric: “Zapata è arrivato con grande entusiasmo. Arriva da due anni travagliati. È arrivato con il sorriso e la voglia da lavorare, ci crede. Anche noi ci dobbiamo abituare a lui, ci lavoreremo“. Questo il commento del tecnico croato, sodisfatto dell’ondata di positività trasmessa dall’attaccante.

Zapata, presupposti positivi

I presupposti sono quindi molto positivi e per confermarli serve il gol. Con due soli allenamenti agli ordini di Juric, l’ex Atalanta potrà sfruttare le due settimane di pausa per interiorizzare meglio gli schemi e il modo di giocare che propone il tecnico. Tra le opzioni figura infatit anche la possibilità di vederlo giocare assieme a Sanabria in avanti, scelta inedita e per ora poco praticata, che sarà possibile non appena il paraguaiano si rimetterà.