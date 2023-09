Nemanja Radonjic ha deciso la partita contro il Genoa con una perla: dopo il gol si è sfogato con un’esultanza polemica

Nella vittoria per 1-0 del Torino contro il Genoa, l’assoluto protagonista è stato Nemanja Radonjic. Il numero 10 granata, ha deciso la gara con un gol spettacolare all’ultimo minuto. In questo modo è arrivata la prima vittoria in campionato per il Toro. Dopo il gol, il serbo si è sfogato e ha esultato in maniera polemica.

L’esultanza polemica

Mano sinistra sulla bocca, a zittire le critiche e mano destra al cielo a mimare “bla, bla”: questa è stata la sua esultanza. Ora che ha trovato il primo gol, il fantasista non ha intenzione di fermarsi.