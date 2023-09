Così l’allenatore del Torino Primavera ha commentato il pareggio, 1-1, dei suoi giovani granata contro il Sassuolo

Un pareggio all’insegna della continuità quello conquistato dal Torino Primavera contro il Sassuolo di Bigica. Il tecnico Giuseppe Scurto commenta così la prestazione dei suoi: “Sono soddisfatto della prestazione complessiva della squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio e in generale abbiamo subito poco. Non è stato facile mantenere alta l’intensità per tutti i 90’ minuti e in questo dobbiamo migliorare, ma siamo all’inizio del nostro percorso. Ora sfrutteremo la sosta del campionato per lavorare in questa direzione”.