Alessandro Buongiorno, fresco di conferma, dovrà affrontare e contenere Retegui, attaccante della Nazionale e del Grifone

Il Torino quest’oggi sarà impegnato contro il Genoa. I granata, che tornano al Grande Torino, cercheranno riscatto dopo un inizio deludente e per farlo, si affideranno ai propri fiori all’occhiello. Tra questi, Alessandro Buongiorno, punto fermo della difesa di Juric e intenzionato a rimanere al Toro ancora per un po’. Rifiutata la proposta dell’Atalanta, il giovane è ora pronto a dimostrare il proprio valore sotto la Mole e per farlo, dovrà avere la meglio nel duello con Mateo Retegui.

Retegui, reti e qualità

Attaccante della Nazionale italiana, Mateo Retegui è stato acquistato dal Grifone a titolo definitivo dal Tigre, e ha esordito poco dopo il suo arrivo. Un inizio scoppiettante per lui, che non ha sofferto i cambiamenti portati dall’approdo in Serie A: con la doppietta contro il Modena in Coppa, ha dimostrato subito le proprie qualità offensive, ripetendosi contro la Lazio con il suo 1-0 che è valso i 3 punti. Sarà quindi lui il profilo su cui tenere i riflettori puntati per la difesa granata.

Buongiorno, voglia di conferme

Buongiorno, diventato ufficialmente un intoccabile per Juric, avrà quindi il suo bel da fare. Nato e cresciuto in granata, il giovane è arrivato ormai alla sua quinta stagione al completo in prima squadra.È pronto quindi a dare le conferme sperate, soprattutto dopo il mancato trasferimento alla Dea. Tifosi, società, ma soprattutto lui stesso, hanno optato per la permanenza. Titolare in tutte e tre le sfide ufficiali disputate dal Torino, vuole proseguire su questa strada. Il primo passo è battere Retegui.