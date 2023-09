Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la vittoria della sua squadra contro il Genoa di Gilardino

Ivan Juric ha parlato al termine di Torino-Genoa, queste le sue parole: “Non era facile, ma i ragazzi hanno mantenuto calma, gioco e tranquillità. Non eravamo brillantissimi e il Genoa si è chiuso tanto, ma i cambi hanno dato una marcia in più. Alla fine Rado è stato perfetto. Lui è un’artista, ha un talento smisurato in certe situazioni: un allenatore vorrebbe vederlo sempre che riesce a fare queste cose qua. Questa volta ha fatto veramente un grandissimo gol, poi è un bravo ragazzo, particolare. Eravamo lenti: bisognava solo accellerare. Ci siamo riusciti a tratti, ma per me oggi era importante la solidità. La gente deve essere concentrata, lavorare e rispettare quello che facciamo. Quello che volevo vedere ho visto.”