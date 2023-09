Le parole di Nemanja Radonjic, numero 10 del Torino, autore del capolavoro che ha fatto vincere il Torino contro il Genoa

Nemanja Radonjic con il suo gol bellissimo ha deciso la partita contro il Genoa. Queste le sue parole dopo il match: “Partita importante perché portiamo a casa i tre punti, sono felice per il gol ma anche perché abbiamo vinto e questo per noi era molto importante. Juric mi definisce un’artista? Io provo sempre gli uno contro uno con gli avversari, a volte riesco a passare e a volte no. Oggi finalmente ci sono riuscito”.

Radonjic: “Dobbiamo continuare così”

“L’esultanza polemica? No, dico solo che oggi l’importante è che abbiamo vinto, cerchiamo di fare il nostro gioco, dobbiamo continuare così. Se è arrivata una risposta per Juric dopo la partita contro il Milan? Sì e questo gol è per lui”.

Radonjic ha poi parlato anche ai microfoni di Torino Channel: “Dobbiamo crescere ancora perché abbiamo un grande gruppo e possiamo fare di più. Zapata? E’ arrivato un grande giocatore, spero di fare tanti assist per lui”.