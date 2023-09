Radonjic entra e decide la partite nel recupero, male Vlasic che poi esce per infortunio: le pagelle di Torino-Genoa

MILINKOVIC-SAVIC 6: partita da spettatore per il portiere del Torino. Il Genoa va per la prima volta alla conclusione nei minuti di recupero con un tiro centrale di Kutlu su cui il portiere non è perfetto ma che riesce comunque a respingere.

SCHUURS 6,5: dopo la brutta prestazione difensiva di Milano, dove aveva perso il duello contro Leao, quest’oggi torna a giocare ai suoi soliti livelli. Sempre puntuale negli interventi, non si fa mai superare dagli attaccanti avversari.

BUONGIORNO 7: per quel no detto all’Atalanta negli ultimi giorni di calciomercato è stato accolto con una vera e propria ovazione dai tifosi (oltre che con uno striscione). In campo ha ripagato l’affetto dei tifosi con buona prova difensiva nel quale è riuscito anche a annullare Retegui.

RODRIGUEZ 6,5: solita prestazione ordinata in fase difensiva e senza sbavature da parte del difensore svizzero. Nel secondo tempo cerca anche la via del gol su calcio di punizione ma la mira è da rivedere.

(Continua a pagina 2)