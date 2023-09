Buongiorno, nonostante la proposta dell’Atalanta, è rimasto al Torino: adesso l’obiettivo è riconquistare la Nazionale Italiana

Dopo tre giornate di campionato e la fine del calciomercato, arriva la prima sosta dedicata alle Nazionali. La Nazionale Italiana ha subito un grande cambiamento, con Roberto Mancini che ha salutato e con l’arrivo di Spalletti in panchina e Buffon in dirigenza. Nelle prime convocazioni della nuova Italia non compare nessun giocatore del Torino. Oltre a Ricci e Pellegri, rimane a casa anche Alessandro Buongiorno. Il numero 4 del Toro, dopo la sua conferma in granata, ha come obiettivo quello di riconquistare la Nazionale. Riconquistare, esatto, perché con Mancini ci era riuscito alla grande. Buongiorno crede nel progetto granata e spera di tornare in Nazionale, vestendo la maglia della squadra della sua città. Il posto da titolare e il suo impegno lo aiuteranno di certo.

La Nazionale e l’Atalanta

Al termine della scorsa stagione, in cui Buongiorno ha fatto benissimo, si è meritato la convocazione in Nations League. Contro l’Olanda, il 18 giugno, ha esordito da titolare facendo una grande figura. Poi l’estate è stata tranquilla per lui, fino all’interessamento dell’Atalanta di Gasperini. A due giorni dalla chuisura del mercato, sembrava che il ragazzo del Fila potesse lasciare il Toro. Buongiorno però ha ragionato e ha rifiutato l’offerta, con la Maratona che lo ha anche ringraziato: “Con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno”. Una scelta anche di cuore, con il giocatore che rimane al centro del progetto Juric. Nella sua carriera, il duro lavoro ha sempre ripagato e anche contro il Genoa è stato perfetto. Il classe 1999 sta maturando esperienza e macinando presenze, giocando sia al centro della difesa che come braccetto sinistro. In squadra il capitano per esperienza è Rodriguez, ma Buongiorno è il capitano spirituale: riconquistare la Nazionale è un obiettivo possibile.