Duvan Zapata è arrivato in granata, ma c’è anche Antonio Sanabria in rosa: Juric non ha escluso la possibilità di farli giocare insieme

Duvan Zapata è arrivato in granata dall’Atalanta, portando un grande entusiasmo in casa Toro. In rosa però il numero 9 rimane Antonio Sanabria e i due potrebbero anche giocare insieme. Juric infatti, in conferenza stampa, non ha escluso questa opzione. Queste le sue parole: “Adesso non c’è questo problema perché Sanabria è fuori e Zapata ultimante giocava solo 45 minuti. Ci ha portato però subito un grande entusiasmo, se tutto va bene è un ragazzo che ci può dare una grandissima mano. Quando staranno tutti bene possiamo anche giocare con due attaccanti”. Al momento il paraguaiano è infortunato e il problema non si pone, ma in futuro è una possibilità da non escludere. Avendo a disposizione Zapata, Sanabria e Pellegri si può giocare con una coppia davanti, anche se.. In questi anni si è capito che il tecnico croato vuole giocare con una punta e due trequartisti, difficilmente preferisce fare altre scelte. Inoltre, Zapata e Sanabria, in carriera le cose migliori le hanno fatte giocando da soli. Insieme c’è il rischio che possano pestarsi i piedi.

Le prossime partite

Sanabria ha fatto fatica durante il ritiro e in 7 partite ha fatto 0 gol (tra amichevoli, Coppa Italia e campionato). Pellegri anche non è andato a segno, ma adesso è arrivato il colombiano. Dopo la sosta, con il numero 9 out, lo scenario sarà il seguente: Zapata titolare e Pellegri pronto ad entrare. La soluzione doppia punta quindi, quando Juric avrà tutti a disposizione, è molto probabile si possa vedere nei finali di gara.