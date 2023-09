Contro il Genoa, la panchina ha fatto bene a Nemanja Radonjic: il numero 10 serbo è entrato e ha fatto la differenza

Quella contro il Genoa non è stata una bella partita, ma l’importante è che il Torino abbia preso i suoi primi tre punti del campionato. La squadra granata lo ha fatto in pieno recupero, grazie ad una super giocata di Nemanja Radonjic. La panchina ha fatto bene al numero 10 serbo, che è entrato nella ripresa facendo la differenza. Ivan Juric ha deciso di mandare in panchina sia lui che Ilic e il passaggio che ha portato al gol, un grande cambio di gioco, è arrivato proprio dal numero 8. Il tecnico croato ha fatto giocare dall’inizio Linetty (al posto di Ilic) e Tameze (al posto di Radonjic): al minuto numero 64 Radonjic è entrato in campo al posto di Vlasic e al 90’+4 ha fatto esplodere l’Olimpico Grande Torino. Una giocata sublime e una vittoria pesantissima, che non può fare altro che dare fiducia al gruppo.

Le parole di Juric

Al termine della partita contro la squadra di Gilardino, Juric ha parlato così di Radonjic: “Lui è un’artista, ha un talento smisurato in certe situazioni: un allenatore vorrebbe vederlo sempre che riesce a fare queste cose qua. Questa volta ha fatto veramente un grandissimo gol, poi è un bravo ragazzo, particolare”. Poi ha parlato anche della sua titolarità: “A Milano Radonjic era titolare, gioca spesso titolare, io lo amo nel senso che l’anno scorso ha fatto partite fantastiche prima dell’infortunio e non era facile portarlo a quel livello. Oggi è entrato benissimo, saltando l’uomo facile e va bene. Per noi è importantissimo, sia dalla panchina che dall’inizio. La società punta su di lui e ci aspettiamo queste cose”.