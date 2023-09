Adrien Tameze, nella vittoria contro il Genoa, è partito titolare: la sua è stata una partita a due facce in mezzo al campo

Nella vittoria contro il Genoa per 1-0 del Torino, Adrien Tameze è partito titolare per la prima volta in stagione. Il numero 61 granata aveva già giocato in Coppa Italia, ma non ancora in campionato. Infatti contro Cagliari e Milan è stato in panchina, mentre contro i liguri Juric lo ha lanciato titolare. La sua è stata una partita a due facce: bene in fase di interdizione, ma male in quella di costruzione. Infatti il camerunese ha recuperato dei palloni e nel primo tempo ha fermato un’azione pericolosa, intercettando il passaggio di Gudmundsson. In fase di costruzione invece, ha sbagliato troppi passaggi. La tecnica si è vista poco in mezzo al campo, ma comunque un po’ di sostanza si è vista. Il giocatore è stato poi sostituito al minuto numero 64, lasciando il posto a Seck.

Le parole di Juric

Secondo quanto detto da Ivan Juric, Tameze deve ancora entrare in condizione. Infatti dopo la partita contro il Milan aveva detto: “In ritiro Adrien è arrivato in condizioni non buone, deve lavorare tanto e stare molto attento a come vive per tornare il Tameze che volevamo. Sta patendo un po’, so quello che ci può dare, ma si deve mettere a posto”. Adesso però, dopo la partenza da titolare, non ha intenzione di fermarsi.