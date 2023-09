Nelle due gare casalinghe in campionato, il Torino ha ottenuto 4 punti e non ha subito gol: la difesa si sta consolidando

Alla terza giornata di Serie A, il Torino ha trovato la sua prima vittoria contro il Genoa. I granata sicuramente fanno fatica a trovare la via del gol, ma nelle prime due in casa non ne hanno subiti. Le avversarie erano due neopromosse come Cagliari e Genoa, ma comunque la rete è rimasta inviolata. La difesa è sempre la stessa: Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. A parte la partita di Milano, che Juric stesso ha definito la sua peggiore da quando allena il Toro, la difesa si sta consolidando. Buongiorno al centro è sempre di più una garanzia, Rodriguez è sempre affidabile e Schuurs da braccetto si sta adattando bene.

Juric può anche cambiare

Al momento Djidji è out (è stato di nuovo operato), Zima sta avendo dei piccoli problemi e Sazonov è appena arrivato. Contro avversari veloci, Schuurs può andare in difficoltà: durante la stagione Juric può anche cambiare la difesa. Il ruolo naturale di Schuurs, che imposta molto bene, è al centro con Buongiorno che può stare a sinistra senza problemi. A destra però, ci deve essere un giocatore in condizione. Il tecnico croato avrà modo di lavorare ancora sulla difesa, con alcuni cambiamenti anche in base alle partite.