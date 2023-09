Il numero 19 del Torino è sceso in campo contro Cagliari, Milan e Genoa e in tutte tre le partite ha rimediato prestazioni insufficienti

La prima pausa per le nazionali permette alle varie squadre di Serie A di analizzare in maniera più tranquilla e dettagliata la loro partenza in campionato. Il Toro si appresta a questo primo pit-post con il sorriso sulle labbra grazie alla vittoria ottenuta contro il Genoa. Ma in casa Toro ci saranno diversi aspetti da valutare e diverse cose da modificare o correggere. Sicuramente chi dovrà migliorare il suo rendimento è Raoul Bellanova, che nelle prime tre partite di campionato ha sempre raccolto prestazioni senza alcuna ombra di dubbio insoddisfacenti. E pensare che nella sua prima gara ufficiale con addosso la maglia del Toro, ovvero il match di Coppa Italia contro la FeralpiSalò, aveva lanciato segnali incoraggianti. Ma in campionato la musica è stata ben diversa e il numero 19 granata non è riuscito a essere incisivo, deludendo così le aspettative in primis di Ivan Juric e anche dei tifosi del Toro. Bellanova avrà molto tempo per riscattarsi, intanto in casa granata si spera che l’ex laterale dell’Inter possa iniziare a cambiare marcia già a partire dal match contro la Salernitana. Quello che è certo è che il rendimento del terzino è destinato a migliorare: le qualità le ha ma deve ancora adattarsi alla richieste di Juric.

Bellanova: contro il Genoa è stato tra i peggiori in campo

Nelle prime due partite del nuovo campionato contro il Cagliari e il Milan, Bellanova sembrava un “estraneo” in campo. Non è stato mai in grado di incidere, nonostante le sue indiscutibili qualità. A prescindere da questo Juric ha schierato il numero 19 granata anche nella partita contro il Genoa, dandogli così ancora fiducia. Fiducia che però non è stata ripagata. Infatti, nel match contro la squadra di Alberto Gilardino, Bellanova tra i granata è stato tra quelli che hanno reso meno. Anche contro il Grifone ha peccato di cattiveria, ha ritardato quasi sempre le giocate e ha sprecato diverse occasioni che potevano risultare pericolose. Contro la Salernitana Juric si aspetta un altro Bellanova, perché contro i campani Buongiorno e compagni dovranno andare a caccia della seconda vittoria in Serie A.